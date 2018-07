Propaganda vastu saab naljaga

Riias peetud strateegilise kommunikatsiooni konverentsil toodi välja, et üks relv propaganda vastu on huumor. Kui kohtud inimesega, kes levitab vihakõnet või valeteavet, võib huumor pinget maha võtta. Ajalooliselt on kasutatud poliitilist satiiri. Poliitikast ja ideoloogiast loodi satiirilisi olukordi, nii et inimesed mõistsid pilaobjekti propagandaks pidada.