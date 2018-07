Teisipäeval on tulemas vihmahoogudega soe ilm

Ööl vastu teisipäeva on oodata vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 11 kuni 16 kraadi. Peipsi järvel puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 7 meetrit sekundis. Laine kõrgus on 0,3 kuni 0,9 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus hea. Sooja tuleb 13 kuni 15 kraadi.