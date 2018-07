Pentus-Rosimannus: Johnsoni lahkumine valitsusest toob May kabinetis kaasa korraliku segaduse

Viimase 24 tunni jooksul on Johnson teine oluline minister, kes May valitsuses ameti maha pani. Enne teda lahkus valitsuse suhtes väga kriitilise avalduse saatel senine brittide poolne Brexiti pealäbirääkija David Davis. «Isegi kui Theresa May leiab Boris Johnsonile kiiresti asendaja, on Brexitiga maadlev valitsus ja konservatiivid tervikuna kehvas seisus,» ütles Pentus-Rosimannus. «Väljastpoolt vaadates jääb ilmselt paljudele mulje, et mida lähemale Brexiti päev tuleb, seda kaugemale tahavad sellest teemast hoida paljud poliitikud. Head lahendust ei paista kuskilt.»

Pentus-Rosimannuse sõnul spekuleeritakse Brittide hulgas järjest rohkem võimalusega, et konservatiividest «mässajad» võtavad ise ette liidrivahetuse. «Tehniliselt on selle protsessi algatamiseks vaja 15 protsendi konservatiividest parlamendi liikmete allkirju ja algatust, praktiliselt on olukord aga selline, et praeguses olukorras ei paista kedagi, kes oleks valmis liidri lipu haarama ja oleks tõsimeelselt ja usutavalt tõusmas lipukirjaks, et suuta Brexiti läbirääkimised lõpetada parema tulemusega kui May.»