Kadrioru pargis mesilastelt nõelata saanud allergik: ma ei saanud valu tõttu öösel magadagi

«Ise ma tarude kõrvale ei lähe, sest tean, et olen allergiline,» ütles naine. Tema hinnangul sai ta nõelata vähemalt kolmelt mesilaselt. «Ma käisin ka erakorralise meditsiini osakonnas, ma ei saanud öösel magadagi, sest jalg oli paistes ja valus,» rääkis naine. Nüüdseks on paistetus naise sõnul vaibunud.

Tallinna Mesinike Seltsi juhatuse liikme Erki Naumanise sõnul on tegemist esmakordse taolise juhtumiga. Naumanis ütles, et juhtumi päeval niideti Kadrioru pargis aluskatet, mistõttu võis niidetud heina lõhn mesilasi ärritada. Samas pole Naumanise sõnul võimalik kindlaks teha, kas naist nõelanud mesilased olid Kadrioru pargi looduslikud mesilased või sinna mesinike poolt viidud.

«Üritame nüüd Kadrioru pargiga niitmisi rohkem kooskõlastada, et need toimuksid õhtusel ajal, kui mesilased ei ole enam õite peal,» ütles Naumanis. Tema sõnul toodi mesilased Kadrioru parki eelmisel aastal Tallinna Keskkonnaametiga algatatud projekti käigus. «Iseeneesest on projekti valitud rahulikud mesilased, kes ajavad ainult oma asja ja inimesi ei häiri,» ütles Naumanis.