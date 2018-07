Galerii: Harjumaal põrkasid kokku väikekaubik ja veoauto

Esialgse info põhjal Habaja küla poolt tulnud Renaulti juht ehmatas liiga suurel kiirusel pimedasse kurvi sõites, kui nägi Scania veokit vastu tulemas. Jälgedest on näha, et kaubiku juht lõi masina pidurid blokki ning seejärel libises sõiduk vastassuunavööndisse.



Kuna tee on kitsas ja reageerimise aega praktiliselt ei olnud, ei suutnud veokit juhtinud mees enam kokkupõrget vältida. Suur masin paiskus vastu eramaja aeda.



Scaniat juhtunud mees vigastada ei saanud, küll aga said kaubikus olnud mehed kergemaid põrutusi.