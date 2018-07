Herkel: idapiiri projektile tuleks otsida alternatiive

ERRi raadiouudistele antud intervjuus ütles Herkel, et seni välja pakutud lahendus ei pruugi olla rahaliselt mõistlik ja tulemuseni peaks jõudma kiiremini, vahendab ERR-i uudisteportaal .

«Sest kui meie turvame oma piiri väga kallilt, väga võimsa taraga, siis tegelikult Läti pool on ju lahti ja me oleme nendega ühes ruumis. Võib-olla peaks olema koguni selline standard, et milline peab idapiir Venemaaga olema,» arvas Herkel.