Ilm läheb aina soojemaks: esmaspäeval tuleb kuni 29 kraadi sooja

Homme liigub madalrõhkkond Poolast Leedu kohale ja selle serva mööda lisandub meile sooja, aga ka niiskust. Öösel on mõne üksiku vihmahoo võimalus, päeval on hoovihma ja äikest laialdasemalt. Idakaare tuul on tuntav. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 20 kuni 25 kraadi ja kuhu sajuhoog ei jõua, seal tõuseb veel kraadi võrra kõrgemale.