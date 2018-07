Nädalavahetusel küündib soojus 28 kraadini, siiski sajab hoovihma

Laupäeva öösel tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 12 kuni 17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 24 kuni 27 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Kagu-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12 kuni 17 kraadi. Päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Kagu-Eestis võib kohati hoovihma sadada ja äikest tulla. Puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 22 kuni 28 kraadi.

Esmaspäeva öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 13 kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja tuleb 25 kuni 29 kraadi.



Teisipäeval püsib Euroopa põhjaalade kohal kõrgrõhuala ja ulatub servaga Läänemere äärde. Samal ajal jõuab Ukraina kohale madalrõhkkond ja survestab oma põhjaservaga Balti riike ja kirdetuul muutub tugevamaks. Niiskust on vähe ja taevas laialdaselt selge ning ilm sajuta. Kirdetuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 14 kuni 18, päeval 26 kuni 30 kraadi.