Ligi väitel aitaks eestikeelne kooliharidus venelased paremale järjele

«Meie ühiskonna üks suur ja fundamentaalne probleem on eestlaste ja venelaste paralleelmaailmade olemasolu ning venelased on siin kogu aeg kaotajad,» rääkis Ligi, kes on ka endine haridus- ja teadusminister, neljapäeval veebisaates «Otse Postimehest». Tema sõnul võidaksid eestikeelsest kooliharidusest mõlemad kogukonnad.

«Mõlemad võidaksid, kui venelased saaksid parema hariduse – mida eestikeelsetes koolides siiski saab –, kui nende tervis oleks parem ja nad ei sureks nii ruttu ära ning kui nende töökohad ei oleks selle eraldi olemise tõttu viletsamad,» ütles Ligi. «Praegu jääb nende jaoks avamata meie ühiskonna potentsiaal ja teiselt poolt on see ka julgeolekurisk,» lisas ta.

Jürgen Ligi sõnul käis just Reformierakond 2016. aasta lõpus programmilise algatusena välja ainult eestikeelse hariduse vajalikkuse. «Ja siis me saime muidugi vastu päid ja jalgu, kogu Isamaa ja Respublica Liit võttis sõna ning nimetas seda algatust «küüniliseks», «rumalaks» ja «asjatundmatuks». «Vihaõhutamiseks ja hirmutamiseks» nimetas seda kohe sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, loomulikult naeruvääristas seda Keskerakond,» rääkis Ligi. «Iseenesest on tore, et Isamaa on teinud järsu pöörde, aga nad oleksid võinud leida usutavama kõneisiku, kuna Sven Sester ei seostu mitte kuidagi haridusega,» lisas ta.