Video ja fotod: Kaljulaid kiitis Kadrioru roosiaia mesilinde

«Minul on see esimene kord vaadata mesitarru keset suve,» ütles Kaljulaid. «Väga põnev oli jälgida seda elu, mis seal toimub,» lisas ta. «Väga kenad elujõulised tarud on. Üks on selline eriti aktiivne taru, teised on natuke rahulikumad.»