Ministrid arutavad tuleval nädalal olukorda liikluses

Simsoni ja Anvelti liiklusteemaline kohtumine toimub esmaspäeval ja sellest võtavad siseministeeriumi pressiesindaja teatel osa ka siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning maanteeameti peadirektori asetäitja Meelis Telliskivi.

Simson saatis eelmisel nädalal siseminister Anveltile kirja, milles märkis, et olukord liikluses on esimesel poolaastal olnud sedavõrd raske, et pädevad ametkonnad peaksid lähiajal kokku saama ning probleemidele lahendusi otsima.

Simson toob kirjas välja, et võrreldes 2017. aastaga kasvas jaanuarist kuni maini inimkannatanuga liiklusõnnetuste arv kaheksa protsenti, õnnetustes vigastatute arv 10 protsenti ja hukkunute arv koguni 45 protsenti.

«2017. aasta paistis silma kõigi aegade madalaima liikluses hukkunute arvu poolest, liikluses hukkus 48 inimest ja seega on võrdlus möödunud aasta andmetega tavapärasest erinev. See aga ei muuda fakti, et tänavuse aasta algus on olnud antud vallas tõeliselt traagiline ja vajab reageerimist,» kirjutas Simson.