Reformierakondlane Ligi kommenteeris sotside sisepingeid karmide sõnadega

Ettevõtlusminister Urve Palo ütles erakonnakaaslase kultuuriminister Indrek Saare kohta, et kui ta Saart üldse erakonna esimehena ette kujutab, siis pigem Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhina. «Võin kindlalt öelda, et Eiki Nestorile (SDE juhatuse liige ja riigikogu esimees – toimetus) ei olnud vähimalgi määral üllatus see, kuigi ta väitis vastupidist, et Urve Palo on üdini mürgine, kindlasti Eesti poliitika kõige mürgisem tegija,» ütles Jürgen Ligi veebisaates «Otse Postimehest». «See, et ta ütles just Indrek Saare kohta niimoodi, pole ju tegelikult mingi väljamõeldis. Lihtsalt nii ei tasu öelda. Selles väljendus tõsiasi, et sotsidel on alati olnud komme liidreid mitte toota,» lisas opositsioonilise Reformierakonna veteranpoliitik.

«Mulle teeb sotside jutus eriti nalja see, kui ma kuulen, et Marina Kaljurand ja Indrek Saar peavad mitme inimese sõnul alles küpsema. Need inimesed kindlasti ei küpse. Nad ei hakka kunagi rääkima erinevatel teemadel, nad ei hakka neid kunagi valdama ja selles mõttes ei ole nad poliitilised liidrid,» rääkis Ligi. SDE praegust esimeest Jevgeni Ossinovskit nimetas opositsioonipoliitik elu-ja poliitilise kogemuseta inimeseks.

«Jevgeniga on jälle vastupidine asi. Need, kes siis Jevgeni toetuseks ütlesid teiste kohta, et nad peavad küpsema, eksisid, sest ei ole ju ebakompetentsemat erakonna juhtimist, kui Jevgeni oma, kes mulle inimesena tegelikult mitut moodi meeldib,» märkis Ligi. Ta lisas, et erinevalt levinud arvamusest saab ta Jevgeni Ossinovskiga hästi läbi. «Aga ta võttis oma ameti vastu ilma vähimagi elu- ja poliitilise kogemuseta. Kui nii tühja koha pealt edutatakse, siis tulevad tagasilöögid. Ei ole šanssi ka, et see käkkimine ühiskonna peale erinevates mõõtmetes, millest alkoholi teema on kõige suurem, annaks tulemust. Inimene, kellel puudub tegelikult igasugune elukogemus ütleb, kuidas teised inimesed peavad elama,» sõnas Ligi.

Ligi kinnitas, et teise erakonna siseelu on «mage kommenteerida», kuid ta teeb seda napimalt, kui SDE ise avalikkuse ees. «Sotsidega juhtus see, et erakonna juhi isikut ületähtsustati. Erakonnad on juba nii suured ja sissetöötanud süsteemid, et mind paneb natukene imestama, kui esimehe koha pärast tekib kaklemine,» rääkis Ligi. Ta lisas, et erakonna juhi amet on üsna kurnav ja paneb teatud piirid sisulisele tööle, mida pühendunud poliitik teha tahaks.

Jürgen Ligi ründas teravalt SDE ideed luua riikliku fondi toel süsteem, mis aitaks abivajajaid hooldekodudesse paigutada. «Nüüd aitavad nad inimesi vägisi vanadekodusse. Kõik pensionärid vanadekodusse ja kusagilt tuleb see rahahunnik! Inimesed ise ei taha minna, aga nemad on nagu timurlased, kes aitavad inimesi vägisi üle tee minema,» sõnas Ligi. «On elementaarne, et ei tohi kogu aeg sekkuda ja otsida enne valimisi välja mingi lollus selleks, et näidata enda olemasolu.» lisas ta.

Sotsiaaldemokraatide sisepinged on ajakirjanduse väitel põhjustatud mõttest vahetada erakonna praegune esimees Jevgeni Ossinovski välja, ühe uue võimaliku liidrina on mainitud Indrek Saart, keda toetavad ka mõjukad Rainer Vakra ja Sven Mikser. Urve Palo on aga üks Ossinovski toetajatest.