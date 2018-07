Keskkriminaalpolitsei korraldas vandeadvokaat Sven Sillari büroos läbiotsimise

Riigiprokuröri taotluses on kirjas, et 28.06.2018 jälitustoimingu protokollist nähtub, et Hubert Hirve kirjadega käiakse tutvumas tema kaitsja Sven Sillari advokaadibüroos. Sillari sõnul on seega eeldatavalt teostatud advokaadibüroos varjatud jälgimist ja salvestamist.

Sillar on riigiprokuratuuri teinud taotluse prokuröri suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks. «See on ennekuulmatu mis siin toimub. Ennekuulmatu, et tullakse büroosse ja võetakse ära kaitsja ja kaitsealuse materjalid. Siin on suur vahe, et kui oli läbiotsimine advokaat Viktor Särgava juures, aga seal oli Viktor Särgava ise kahtlustatav. Minu ainus põhjus oli see, et ma olen kaitsja ja mulle on antud mingid materjalid ja neid materjale käidi ära võtmas,» selgitas Sillar.