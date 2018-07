Igor Gräzin: läbiotsimine advokaadibüroos on noahoop õigussüsteemi südamesse

Gräzini sõnul on ründe objektiks otseselt Eesti Vabariigi Advokatuur. «Meie tegevuse aluseks on see, et oleme eriliselt kaitstud vaba-ühing, kuhu tulles ka kõige viimasem kurjategija võib teada: siin võib ta olla avameelne,» ütles Gräzin.

«Õigussüsteemis on nii, et kurjategijat püüab kogu riik. 500 inimest prokuratuuris, kaitsepolitsei. Kogu riik on tema vastu ja riigil on kõik võimalused kurjategija vastu. Kurjategijal ei ole mitte kedagi, tal on ainult üks inimene – advokaat. Selleks, et need pooled oleksid natukenegi võrdsed, antakse advokaadile see eriprivileeg. Advokaat saab öelda kliendile, et «räägi poiss, kuidas tegelikult nüüd oli.»