IDEE: Paigalda vannituba suurema remondita kuhu iganes soovid

Millal valida purustajaga minipumpla, millal hallveepump?

Purustiga minipumpla tuleks valida juhul, kui on plaan ehitada täiendavat WC-d. Pumbas olevad lõiketerad ja kiire mootor purustab paberjäätmed ja väljaheite peeneks massiks, mis juhitakse väikese läbimõõduga torude abil kanalisatsiooni. Toru läbimõõt, mida kasutatakse, on kõigest 22, 28 või 32 mm. Ühte püsiseadmesse on, sõltuvalt mudelist, võimalik ühendada mitu heitvee allikat nagu näiteks WC, kraanikauss, duśinurk ja pesumasin. Ühe pumba külge on võimalik maksimaalselt ühendada 5 püsiseadet. Plussiks on seegi, et minipumplat saab paigaldada viimistletud tasapinnale ning mahukad renoveerimistööd jäävad ära. Kui on soov aga seade ja torud seina sisse paigaldada, siis ka see on võimalik. Seadet on võimalik kasutada edukalt nii korterelamus kui eramajas.

Hallvett tekib tavaliselt käte-, nõude- ja pesupesemise käigus ning vannis ja duši all käies. Hallveepumbad sobivad seega kohtadesse, kuhu on soov lisada kraanikauss, vann, duśinurk või pesumasin. WC rajamiseks need kindlasti ei sobi.

Paigaldus, hind ja hooldus

Kuna pumplad on paljude koduomanike jaoks veel uus nähtus, siis on tavapärane, et küsimused paigalduse, hinna ja hoolduse osas on kerged tekkima. Ehitusmeeste ja torumeeste ringkonnas pole kindlasti tegemist uudistootega, küll aga eraklientidest koduomanike seas.

Pumpla paigaldus on võimalikult lihtsaks tehtud – suuri torusid pole vaja läbi põranda või lae vedada. Pumpla paigaldusega saavad hakkama paljud, kuid mõistlik oleks kasutada siiski spetsialistide abi.

Kui keskmiselt kulub ühe vannitoa renoveerimiseks tuhandeid eurosid, siis pumpla kasuks otsustamine võib seda eelarvet tunduvalt kärpida. Kokkuhoid tekib selle arvelt, et olemasolevat põrandat, seina või lage pole vaja lõhkuda ning pumpla saab paigaldada viimistletud pinnale. Pumplaga on võimalik ühendada täiesti tavalisi kraanikausse ja WC-potte, mis ehituspoodidest saada. Küll aga on SFA tootevalikus ka WC-pott, mille sisse on juba ehitatud minipumpla. Selline variant sobib ideaalselt kasutamiseks kitsastes oludes ehk kohtades, kuhu traditsioonilist tualetipotti pole võimalik paigaldada: stuudiotesse, väikestesse ruumidesse, trepi alla. Tõenäoliselt leiab SFA tootevalikust omale sobiva lahenduse isegi kõige nõudlikum klient.

Pumplaid on kerge hooldada, sest lihtne juurdepääs minipumpla sisemusele võimaldab seadet hooldada seda kohalt eemaldamata. Esimene paneel tagab mugava juurdepääsu minipumpla lõiketerasid ümbritseva korvi piirkonda, et eemaldada juhuslikult torusse sattunud esemeid. Teise paneeli kaudu pääseb hooldustehnik elektriseadmete, samuti pumba tasemeanduri mehhanismi juurde. SFA minipumplad ei vaja regulaarselt suuri hooldustöid, küll aga tuleb iga poole aasta järel torusid puhastada kõrge kontsentratsiooniga fosforhappelahusega

Tootja info kohaselt on pumpla elutsükkel 15+ aastat ning müügijärgset hooldusteenindust pakutakse kõigis riikides, kus tooteid turustatakse. Eestis on volitatud garantiihooldusfirma HTR Support OÜ.

60 aastat kogemust

SFA minipumplate tootja SFA Group loodi 1958 aastal ning on maailma suurim sääraste sanitaarseadmete valmistaja turul, kes on pühendunud vaid minipumplate tootmisele. See tähendab, et nad on pühendunud oma toodete arendusele ja kõrge kvaliteedi hoidmisele.