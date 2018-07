Jürgen Ligi sõnul on valitsuse mandaat tugev valimistulemuse kaudu

«Nii palju kui võimalik peaks andma mandaadi valimiste tulemuste põhjal, mitte vaiba jalgade alt äratõmbamise kaudu. See oleks arusaadav, see oleks reaalsus ja selgelt aus mäng,» ütles Ligi saatele «Otse Postimehest» antud intervjuus. «Läks eelmisel korral teisiti, las läks, meil tegelikult mugavam, kuna me saame proovida teist positsiooni,» lisas ta.

Ligi pidas silmas Reformierakonna tõrjumist valitsusest 2016. aasta sügisel, mil Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning toonase Isamaa ja Res Publica Liidu valitsuse juhtparteiks tõusis esimeest vahetanud Keskerakond ning peaministriks sai Keskerakonna uus liider Jüri Ratas.

«Pärast seda, kui meilt vaip alt ära tõmmati ja arvati, et me oleme kibestunud ütlesin ma ise avalikult, et võimule tagasitrügimise eesmärki (enne üldvalimisi märtsis 2019 – toimetus) ei ole mõtet võtta. Ühiskond ei taha sellist rapsimist, ühiskond tahab, et need, kes suurte ootuste pinnalt nüüd pildile pääsesid, peavad saama enda näitamiseks aega,» rääkis Ligi.

Ligi sõnul mõjuvad valimistevahelisel perioodil aset leidvad võimuvahetused kogu poliitika mainele halvasti. «Tegelikult suhtutakse poliitikutesse ju valdavalt negatiivselt, poliitikast arvatakse, et see on räpane, ja mida rohkem me omavahel tõmbleme, mida rohkem võimu vahetame, seda rohkem on kõigil märk küljes,» sõnas Ligi. «See puhastustuli, millal suhted ja mälestused üksteisele haiget tegemisest ununevad, on valimised,» lisas ta.