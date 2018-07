Fotod: avarii Laagris põhjustas suure ummiku

Põhja prefektuuri pressiesindaja teatas, et Tallinna lähistel Laagris juhtus liiklusõnnetus. «Praegu on politseinikud sinna teel. Hetkel on teada, et veoauto põrkas kokku sõiduautoga ja on ka üks kannatanu,» ütles pressiesindaja Seiko Kuik. Kui tõsised on kannatanu vigastused, ei osanud ta kell 12.02 öelda.