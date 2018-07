Opositsioonipoliitiku Ligi sõnul on istuva peaministriga raske väidelda

«Peaminister Jüri Ratasega on keeruline väidelda, see on nagu vasikaga võidujooksmine,» ütles riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi veebisaatele «Otse Postimehest» antud intervjuus. «Jüri Ratas on raudselt see mees, kes oma vastuse riigikogu saalis, mis on siis piiramatu või minutitega piiratud, kasutab igal juhul ära küsimuse kommenteerimiseks või küsija kommenteerimiseks ehk sisuliselt mööda rääkimiseks,» lisas ta.

Ligi väitel ei ole Jüri Ratas oma elus pidanud väitlema mitte kellegagi ja mitte kuidagi. «Ma olen proovinud seda temaga teha riigikogu koridorides ja riigikogus ning see muster on ikka üsna masendav. Üks asi on vastata ja jagada seda informatsiooni, mis peaks olema valitseja ametikohustus,» rääkis Ligi. «Jüri Ratas on saanud oma hääled ümara ilutsemisega, kodude uste taga kolistamisega, kätesurumisega ja naeratamisega, mis ju meeldib nendele inimestele, kelle latt ei ole väga kõrgel,» ütles opositsioonipoliitik.

Ligi märkis, et endise ministrina pidas tema parlamendi infotunde ja seal esitatud arupärimisi oma võimaluseks. «Ma olen kahe jalaga maa peal ja mulle meeldib väidelda, vastata küsimustele, ning kui vaja olla küsija suhtes kriitiline, kui vaja, siis tunnustada küsijat,» sõnas ta. «Minu asi ei ole opositsioonis olles kritiseerida valitsust, minu asi on kritiseerida nii valitsust kui ka opositsiooni, igaüht, kes ajab lolli ja tühja juttu. Mul on väga suured erimeelsused ka opositsiooni sees. Alati on mul olnud oma sõnumid ka erakonna sees, millest mõni vahel isegi ajakirjandusse jõuab, kuigi see ei ole olnud minu positsioon,» ütles Ligi.