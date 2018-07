Kaasakiskuvaid õppetunde Aafrika ajaloost

Eesti keeles on Aafrika kirjandus siiani üsna nirult esindatud, ehkki konkreetselt Nigeeria autoreid, kelle hullka kuulub ka Adichie, on meil tõlkes ette näidata koguni neli: Ben Okri ja Amos Tutuola varasemast ajast ning moodsa Aafrika kirjanduse algus ja klassik Chinua Achebe, kelle suurepärane «Kõik vajub koost» ilmus Varrakul samuti sel kevadel.

Selle üle võiks ka uhke olla, kui mitte mõelda, et Nigeeria rahvaarv võrdub umbkaudu veerandiga Euroopa rahvastikust. Küllap on kõige targem leppida, et Nigeeria (saati siis veel terve mandri) kirjandus on meile tundmatu maa, mille uurimisel tasapisi esimesi samme teeme. Õnneks on Chimamanda Ngozi Adichie «Pool kollast päikest» päris korralik hüpe sel teel.