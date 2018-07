Veekindla kipsikaitsmega saab käia duši all ja ujumas

Igaüks, kellel on käsi või jalg kipsis olnud, teab, kui ebamugav on kipsiga duši all käia. Pesema minekuks saab küll kilekoti või toidukile kipsi ümber mässida, kuid see on üsna tüütu ettevõtmine ning alles jääb risk, et vesi pääseb kile vahelt sisse. Just sellise probleemi lahendamiseks on loodud Bloccs veekindel kipsikaitse, mis võimaldab mugavalt ja muretult käia mitte ainult duši all vaid ka vannis ja ujumas. Kipsiga lapsed saavad veekindla kaitsme abil vees sulistada ega pea loobuma vanni- ja rannarõõmudest.