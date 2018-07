Põllumeeste sõnul ei ole mai- ja juunikuise põua heastamiseks tulnud sademete hulk tehtud kahju enam heastanud, kirjutas Järva Teataja. «Ega see vihm teraviljasaaki suurt ei päästa. Heina ehk paneb kasvama, see oli ka juba lausa kollane, aga võtab aega, et taimed stressist välja tuleks,» sõnas Peetri Põld ja Piim Asi juhatuse liige Priit Süüden.​​



«Palav» ja «higine» on vaid mõned märksõnad, millega kirjeldavad kuumalaine käes töötavad inimesed oma tööpäeva, selgub Postimehe tehtud videoküsitlusest. Mõnel ei ole võimalust kuuma eest varjuda, mistõttu suudetakse sellise ilmaga töötada kuni paar tundi päevas. Positiivse poolena toovad töötajad välja, et head ilma on Eestis niigi vähe ning sellises palavuses töötamine on võhma juurde toonud.



Inimesi ohustab ka kuumarabandus - eriti ettevaatlikud peaksid olema väikelapsed, üle 65-aastased ja need, kellel on probleeme ülekaaluga või kes põevad kroonilisi südamehaigusi või kõrgvererõhktõbe, kirjutas Virumaa Teataja. Kuumus võib kurnav olla ka täiesti tervele inimesele, eriti juhul, kui kuuma käes on vaja teha füüsiliselt pingutavat tööd. Kõrge temperatuur, niiskus ning tugev päikesekiirgus võivad põhjustada vedeliku ja soolade kaotust, ülekuumenemist, psüühika- ja vereringehäireid, infarktiohtu ning päikesepõletust.