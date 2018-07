Telesaate «Radar» toimetusega liitub Eeva Esse

««Radariga» liitumine on minu jaoks väga põnev väljakutse, mis annab võimaluse töötada koos silmapaistvate tegijatega ja teha Eesti parimat ajakirjanduslikku telemagasini,» lausus Esse. Ta lisas, et «Radar» on viimaste aastatega kasvanud väga tugevaks märgiks Eesti telemaastikul. «Mulle väga meeldib saatele iseloomulikuks saanud teistsugune teemakäsitlus ja lugude jutustamise stiil.»