Kaitsevägi palub seenelistel harjutusaladel tähelepanelik olla

Et vältida inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triibuliste postidega. Igal postil on väike must nool, mis näitab kummale poole postist jääb harjutusvälja ala. Osadel postidel on ka märge, et tegemist on harjutusväljaga, millele on lisatud kontakttelefoni number.