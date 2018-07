Laanet: valitsus peab idapiiri maksumust paremini selgitama

«Reformierakond toetab idapiiri väljaehitamise lõpetamist, sest see muudab Eestit kindlasti turvalisemaks,» rääkis Laanet. «Ent nüüd, mil piiri ehitus- ja ülalpidamiskulud on praeguse kava järgi paisunud 320 miljoni euroni, tuleb valitsusel vastata küsimusele, millised on alternatiivid praegusele kavale ja kas iga osa selles on vältimatult vajalik,» lisas ta.