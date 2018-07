Muistsed eestlased käisid kirikus ohverdamas

Kunagise Helme kiriku varemete alt leiti poolsada hõbemünti annavad tunnistust sellest, et alates 13. sajandi keskpaigast toodi siin ohvriande, kuni algse puukabeli asemele ehitati kivist kirik.

Valgamaal Helme kihelkonnakirikust vähem kui poole kilomeetri kaugusel seisavad teise väikese keskaegse kivikiriku varemed. Neid uurides leidsid arheoloogid paari meetri sügavuselt rusude alt poolsada enamasti imetillukest münti. Leid annab tunnistust sellest, et kivist kirikul on olnud eelkäija, kuhu inimesed on 13. ja 14. sajandil raha ohverdanud.