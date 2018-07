Politsei otsib Antsla vallas kadunud 40-aastast Ilmarit

Välistatud ei ole, et Ilmar võis lahkuda omal soovil, ent kuna mehel on terviseprobleeme, võis ta kõrvalise abita ka hätta sattuda. Selgitamaks, kas mees vajab politsei abi, käivitati tema leidmiseks otsingud. «Politsei esmane siht on leida mehe sõiduk, seejärel kitseneb loodetavasti ka juba otsinguala ning suureneb tõenäosus selgust saada, kus Ilmar on ja mis juhtus,» teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.