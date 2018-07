Rannavalve: supelrandades on sagenenud vargused

Tallinna Stroomi ja Pirita rannavalvurid paluvad ka oma näiliselt väheväärtuslikel asjadel silm peal hoida, ütles kolmapäeval BNS-ile turvafirma G4S pressiesindaja Reimo Raja. «Viimastel päevadel on Pirital ja Stroomis olnud mõned vargusjuhtumid. Rannaline jättis oma riided rannaliivale, läks ujuma ja tagasitulles avastas, et asju enam pole. Kadunud olid nii riided kui koduvõtmed,» rääkis ta.

Raja sõnul on palavad ilmad on toonud randadesse oluliselt rohkem inimesi, kuid igapäevased probleemid on endiselt samad. «Tullakse randa lemmikloomaga või võetakse kaasa klaastaaras jook, mis üldjuhul on alkohol. Lemmikloomaga võib jalutada väljaspool ametlikku supelranda. Alkoholi tarvitamine on avalikus kohas keelatud, samuti on purjus peaga vette minek ohtlik,» sõnas ta.