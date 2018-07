Aivar Pilv: läbiotsimine advokaadibüroos teeb murelikuks

«Õiglase kohtupidamise ja klientide õiguste kaitseks peab advokaadi ja tema kliendivaheline suhtlus olema kaitstud riigi sekkumise eest. Erandid advokaadi ja kliendi vahelise suhtluse konfidentsiaalsusest on sätestatud seadusega väga piiratud juhtudeks eelkõige ühiskondliku turvalisuse kaalutlustel,» selgitas Pilv. Näiteks võib advokaat erandkorras sõltumata kliendi nõusolekust talle õigusteenust osutades teatavaks saanud teavet avaldada esimese astme kuriteo ärahoidmiseks, kuid seda üksnes halduskohtu loal.

Samuti sätestab Pilve sõnul rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus juhud, mil advokaat on kohustatud talle kliendisuhtes teatavaks saanud info edastama rahapesu andmebüroole, kuid isegi neis asjades ei nõuta konfidentsiaalse teabe avaldamist, kui tegu on õigusvaidluse pidamise või ettevalmistamisega. «Advokaadibüroo läbiotsimine seoses advokaadi kutsetegevusega on aga kindlasti lubamatu,» ütles Pilv.