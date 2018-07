10 põhjust, miks sel suvel lastega discgolfi mängida

Discgolf on mäng, mis tekitab hasarti. Seda kinnitab ka tõsiasi, et kuigi tegemist on küllaltki uue mänguga Eestis, on selle harrastjate arv ligikaudu 20 000. Nende hulgast pooled tegelevad selle spordiga aktiivselt ja regulaarselt. Eestisse jõudis discgolf 2000 aastate alguses. Sõltuvust tekitab selle vahva mängu juures eelkõige iseenda areng, iga kord kui uuesti rajale minnakse tuleb võistelda eelkõige iseendaga. Tulemused paranevad harjutades jõudsasti ning kui selle käigus saadakse jagu ka mõnest sõbrast rajal, siis mida veel tahta. Rääkimata liikumisest vabas looduses.

Reeglite järgi peavad mängijad selles sportmängus võimalikult väheste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väiksema visete arvuga läbib etteantud raja, mis tavaliselt koosneb 9 või 18 korvist. Mäng sarnaneb oma põhimõttelt tavalise palli-golfiga, selle vahega, et palli ja kepi asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega korv. Ketas on sarnane frisby-kettale, mida lapsevanemad võib olla oma nooruspõlves lennutasid.

Miks sel suvel discgolfi just lastega proovida, toome välja alljärgnevas loetelus:

1. Mängu abil saab lapsed arvutite tagant toast välja liikuma

Umbes 20 aastat tagasi jooksid lapsed mänguväljakutel kuni hiliste õhtutundideni ning neid oli üpris keeruline sealt enne pimedat koju kutsuda. Nüüd on keeruline lapsi mänguväljakule meelitada, sest arvutis olemine tundub palju põnevam. Paljud lapsevanemad on selle probleemiga kokku puutunud. Uus spordiala, kus saab ka võita, võib seda olukorda muuta. Lastele meeldib olla teistest parem ning selle nimel pingutada. Eriti tore on võita oma vanemaid. Lisaks on boonuseks värske õhk.

2. Perega veedetud aeg on väärtuslik ning uued tegevused loovad ühiseid mälestusi

Et luua lapsega tugevat suhtesilda, on vaja lapsega tegeleda ning luua ühiseid mälestusi läbi koostegemiste. Need on need tegevused, mis talletuvad mällu ning millele tagasimõeldes tekivad soojad tunded. Paljudele võib siinkohal meelde tulla aeg, kui oma lapsepõlves isaga lohet lennutati ja kui vahva see kõik oli. Miks mitte pakkuda nüüd oma lastele neid samu hetki discgolfi mängides!

3. Läbi mängu areneb lapse motoorika

Lapsepõlv on liikumise seisukohalt aktiivseim aeg elus. Sellel ajal peab laps jooksma, hüppama, rippuma, ronima, jalutama ja nii kohutav, kui see iga vanema jaoks ei tundu, ka asju viskama. Kõik need tegevused arendavad lapse koordinatsiooni ning laps õpib tunnetama oma keha. Discgolf on spordiala, kus kõiki neid eelnimetatud tegevusi saab laps teha ja arendada. See on mäng, mis arendab täpsust ja kiirust.

4. Laps õpib ja kogeb uusi asju