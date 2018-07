Politsei palub abi Saku vallas seksuaalrünnaku toime pannud mehe tabamiseks

Politseile teadaolevatel andmetel on tegemist täidlasema kehaehitusega ja umbes 175-180 cm pika mehega, kellel on laiem nägu ja suurem nina. Mees on kiilakas või väga lühikeste heledamate juustega. Ta võib seljas kanda sinist pluusi, jalas lühikesi pükse ning kaasas võib tal olla väiksem musta värvi seljakott. Rünnaku hetkel oli mehe riietus määrdunud ja tal olid alkoholijoobele viitavad tunnused. Pühapäeval sõitis mees tumedat värvi jalgrattaga.

«Selliste juhtumite puhul on ülioluline, et info jõuaks politseini võimalikult kiiresti. Soov hoiatada kogukonnaliikmeid sotsiaalmeedia vahendusel on mõistetav, kuid sel hetkel on esmatähtis võimalik kurjategija kiiresti tabada. Selleks tuleb alati kuriteo ohvriks langemisest või seda pealt nähes koheselt helistada hädaabinumbril 112. Nii saavad politseinikud operatiivselt reageerida sündmuskohale ning koguda jälgi ja tõendeid, mis aitaksid tabada teo toimepanijat,» rõhutab Raivet.