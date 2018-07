Ootamatu tehing Tallinna ja Tiit Soku vahel

Juuni algul ostis Eesti korvpallikoondise peatreenerilt ja olümpiavõitjalt Tiit Sokult kahe miljoni euroga tema rajatud korvpallihalli linnaettevõte AS Tallinna Tööstuspargid, kes kohe südasuvel spordihallile ka rentnikku otsima asus. Enampakkumise tähtaeg on täna hommikul kell kümme. Esimene pakkumine laekus linnale üleeile.

Varem kuulus hall Soku juhitud ja tema abikaasa omanduses firmale OÜ Kossutähed. Mustamäel Tervise tänaval asuvas hallis tegutses ka Tiit Soku endanimeline korvpallikool. Juba mõnda aega mängivad Soku korvpallikooli noored spordiklubi Nord all, kus on treenerina üles antud ka Sokk ise. Soku rajatud kunagine legendaarne korvpallihall oli 2002. aastal selle ehitamise aegu üks esimesi erakapitaliga loodud korvpallihalle.​ Eile õhtupoolikul seisis halli uksel silt, et samas majas tegutsev Soku Pubi on suletud.