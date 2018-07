Töötukassa juht: meie nime esimene pool peletab inimesi

Töötukassa nime muutmise hind on eeldatavasti 665 000 eurot ja Paavel selgitas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et suurem osa sellest rahast kulub asutuse kättesaadavust tagavate viitade, siltide ning infosüsteemide väljavahetamisele.

«Selle põhjus on väga lihtne: meil on üle Eesti 29 bürood ja järgmisest aastast 30, kui meil karjäärikeskus ka veel lisandub ja kui nimevahetus toimub, peame lihtsalt kõik oma viidad, sildid ja kõik selle, mis meie kättesaadavuse tagab, välja vahetama - see on kõige suurem kulu tegelikult,» rääkis ta.