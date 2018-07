Riigkohtu juhi sõnul ei ole õigusteaduskonna palgad konkurentsivõimelised

«Õigusteaduskond on sattunud kurba seisu, kuna õppejõudude palgad ei ole konkurentsivõimelised. Kui me mõtleme sellele, milline on tööjõuturul juristi keskmine tasu ja vaatame, mida pakub õigusteaduskond doktorikraadiga lektorile, kes peaks alles alustama oma akadeemilist karjääri, siis need ei ole võrreldavad,» rääkis Pikamäe veebisaatele «Otse Postimehest» antud intervjuus.

«Selle raha eest ei ole võimalik inimesi leida seda enam, et nõuded akadeemilisele tööle on erakordselt ranged. Ennast tuleb ju akadeemiliselt tõestada. Siin on ilmselge tasakaalustamatus nõuete ja teiselt poolt palgatingimuste näol,» lisas ta.

Pikamäe sõnul on Tartu ülikooli õigusteaduskond jõudnud olukorda, kus tugineb õppetöös suuresti välisõppejõududele ehk inimestele, kes põhitööd teevad kusagil mujal, aga käivad kohakaasluse alusel loenguid andmas. «Tunnistan, et ka mina ise kuulun nende inimeste hulka. Minu mure õigusteaduskonna tuleviku pärast on tõsine,» ütles Pikamäe.