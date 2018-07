“Minu parim retsept” võistlustöö: maailma kõige lihtsam šokolaadi-moussekook

Retsepti autor on 24-aastane Mirle Lembinen, kelle suurimaks kireks on kokkamine. Kuna ta on meeletult suur magusasõber, armastab ta küpsetada just kooke. Eriti paeluvad teda lihtsad ja head retseptid, mida jõuab valmistada ka kõige kiirema elutempo kõrvalt.