Ossinovski Palo lahkumisest: loomulikult tunnen ma vastutust

«Hindan teda sotsiaaldemokraadi kui ka valitsuse liikmena väga kõrgelt. Ma arvan, et tema panus Eesti poliitikasse, riigi arendamisesse on olnud märkimisväärne,» sõnas Ossinovski ja lisas, et just Palo eestvedamisel hakkasid sotsid rääkima lastetoetuste tõstmisest, mis nüüd on teoks saanud.

«Erakonna esimehena loomulikult tunnen vastutust, kui erakonna meeskonna liige, valitsuse liige ametist lahkub. Ei olnud see miski, mille üle ma oleksin rõõmustanud, aga sellisena see otsus sai tehtud. Eks erakond peab edasi minema. Selge on see, et tulenevalt tänastest uudistest asub erakond uut valitsusliiget otsima.» sõnas Ossinovski.

«Kuna tegemist on väga otsusekindla naisega, siis see otsus on väga põhjalikult läbikaalutud ja lõplik. See otsus teeb mind kurvaks, kuid ma pean seda austama. Tegemist on sügavalt isikliku otsusega. Ta on mõelnud selle peale juba mõnda aega,» ütles Ossinovski.

Otsuse tagamaad on Ossinovski sõnul sügavamad kui tüli SDEs. «Ei ole õige siduda seda teatud erimeelsustega, mis avalikus ruumis mõne nädala eest on olnud,» sõnas Ossinovski.

Kuigi Ossinovski tõi erakonda Marina Kaljuranna, kellest saab sotside esinumber Harjumaal, kus seni on kandideerinud Palo, siis erakonnajuhi sõnul pole Palo lahkumine poliitikast sellega seotud.

Urve Palo teatas täna, et astus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt tagasi ja lahkus ka Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE).