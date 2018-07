Seeder kuulis Palo lahkumisest Postimehelt: lausa mõlemast lahkub?

Kas teie olete koalitsioonierakonna juhina teadlik, et teie partneri minister lahkus ametist?

Teie käest nüüd kuulen.

Urve Palo pani teate Facebooki, et ta lahkub.

Ministriametist või erakonnast?

Mõlemast.

Ah mõlemast lausa lahkub?

Ilmselt ei olnud ka tema enda erakond kuulnud, kui pressiteade selle kohta tuli pärast Facebooki teadet. Aga oli seda kuidagi ette näha?

Ma ei oska rohkem midagi kommenteerida. See oli ootamatu samm ja kui oleks seda eile küsitud, ei oleks ma kuidagi suutnud seda prognoosida. Seda, et sotsiaaldemokraatide seas on pinged, me teame, aga sellist sammu ja niisugusel kujul... see on kindlasti ootamatu.

Mis saab valitsusest? Nii palju ministrite vahetusi, kuidas inimesed peaksid valitsust tõsiselt võtma?

Olukorda ei pea väga traagiliselt võtma. Vaadake, mis maailmas toimub - vahetuvad valitsused ja vahetuvad ministrid. Urve Palo on mõnda aega juba ametis olnud. Ideaalis võiks olla nii, et üks valimisperiood, üks valitsus, see looks mingi stabiilsuse. Aga tegelik elu on alati teistsugune olnud. Elu läheb edasi, valitsuskoalitsioon ja valitsus kollektiivse organina toimib edasi. Midagi traagilist riigiga ei juhtu.

Mis teie nüüd ühe valitsuserakonna juhina teete? Kelle poole te pöördute, et teada saada, mis toimub?

Eks ma kuulen sotsiaaldemokraatide juhi käest. Kindlasti ma temaga räägin ja see mis edasi saab, on sotsiaaldemokraatide endi valik. Vastavalt koalitsioonilepingule kuulub see ametikoht sotsiaaldemokraatidele. Nemad peavad võimalikult kiiresti leidma uue ministrikandidaadi.

Kes see võiks olla?

Mina ei hakka oletama, aga kuna see kõik juhtub kesksuvel, siis väga vähetõenäoline on see, et kutsutakse erakorraline riigikogu istung kokku keset suve ühe ministri ametisse nimetamiseks. See võib juhtuda nii, aga ilmselt on väga keeruline, sest riigikogu liikmete plaanid on suveks tehtud, kes on kuskil välislähetuses. Uus minister saab ju ametisse astuda pärast seda, kui ta on ametivande riigikogu ees andnud.

Millal me võiks üldse uue ministri siis saada?

Korraliselt algab septembri alguses riigikogu istung. Tõenäoline on septembri algus, aga see sõltub sotsiaaldemokraatide endi otsusest.

Praktikas on võimalik, et kui üks minister lahkub ja talle pole asendajat määratud, siis saab ta teise ministri näol asendaja?

Saab olla kahte moodi, et minister teatab tagasiastumisest, aga ei astu kohe tagasi, vaid kahe nädala või kuu pärast.

Aga teisel juhul oleks tal kohusetäitja keegi ministritest kuni uue leidmiseni?

Teisel puhul peab jah keegi ikkagi konkreetse ministri ülesandeid täitma. Määratakse keegi ministrite hulgast. Ma ei oska kommenteerida, mis Urve Palo plaanid on ja millega ta põhjendas tagasiastumist.

Tal on see teade Facebookis. Miks meie ministrid üldse Facebooki vahendusel selliseid asju teevad? Helistasime Jüri Ratase nõunikule kommentaari saamiseks ja öeldi, et ka peaministri kommentaar laekub kohe Facebooki.

See ei ole kindlasti hea poliitilise kultuuri näide, kui see nii on. Kui valitsuse liikmed ja võib-olla ka sotsiaaldemokraatide esimees loevad seda Facebookist, siis see ei ole kindlasti hea poliitilise kultuuri näide. Ja kirjeldab ka mingil määral ministri enda tegevust. Ükskõik, milline on emotsioon, kui sa seda otsust langetad, aga kindlasti peab sellest enne avalikkust teadma erakonna esimees ja ka valitsusjuht.

Ka teil oleks seda õigus teada saada mujalt kui minu käest?