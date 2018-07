Sotsiaalministeeriumi asekantsler avaldas tavatu töökuulutuse

«Tähelepanu-tähelepanu, sotsiaalministeerium otsib tööhõive osakonnale juhatajat. Teisisõnu, ma otsin endale asendajat. Selle ametikoha täitmine on paganama põnev, aga ägisen koormuse all. Nii et, palun kandideerige või vähemalt jagage kuulutust. Help a brother out,» kirjutab alates 2017. aasta augustist sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonda juhtinud Ehrlich.