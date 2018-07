Kohtutäiturite sõnul pole senised meetodid elatisvõlglaste vastu tõhusad

«See süsteem võiks paremini töötada sellisel juhul, kui kohtutäitur saadab avalduse ära ja kohus peatab avalduse alusel isiku lubade kasutamise õiguse ja see on peatatud staadiumis seni, kuni rahad on ära makstud, aga täna me oleme loonud võimaluse, et see peab olema justkui põhjendatud avaldus, kohtutäitur peab seda kõike põhjendama. Ma arvan, et seal on veidi valelt poolt seadusandja alustanud,» koja meediatöögrupi esimees Risto Sepp.