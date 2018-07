Vald soovib Osmussaare tuletorni külastajatele avada

Lääne-Nigula vallavalitsus on saatnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kirja, milles soovib sada oma kasutuse Osmussaare tuletorni kinnistu pindalaga 605 ruutmeetrit. Vald soovib külastajatele avada kinnistul asuva tuletorni. Vald kinnitab kirjas, et tuletorni avamisel jääb see samaaegselt töötama navigatsioonimärgina.