Avavanglast hoiduvat noormeest otsitakse taga

26-aastane Viktor Abram on kõhna kehaehitusega, ligikaudu 183 cm pikk, kitsa näokuju ja pruunide silmadega. Eritunnusena on Abrami paremal käsivarrel tätoveeritud tribali kujutis ja turjal kolm üksteisesse põimitud kolmnurga kujutist. Vasakul põsel on 2 cm pikkune arm. Abram suhtleb nii vene kui ka eesti keeles.