Galerii: Tallinna kesklinnas meest tulistanud Taavi Sõnajalg soovib kautsjoni vastu vabaneda

Kohtus viibiva reporteri sõnul küsis kohtunik Sõnajalalt, mida tema peab mõistlikuks kautsjoni summaks. «Mõistlik oleks 10 000-15 000 eurot,» ütles Sõnajalg ja lisas, et kautsjoni tasuks tema abikaasa.

Eesti kohtupraktika järgi on väikseim võimalik kautsjoni suurus 10 000 eurot. Viimaste aastate suurima kautsjoni määras Harju maakohus eelmisel aastal bordelliäris kahtlustatavale Tanel Aavikule. Mees pääses vabadusse 199 800-eurose kautsjoni vastu.

Sillari sõnul Sõnajalg ei rikkunud avalikku korda, vaid hoopis pidas relva kasutades kinni kurjategija. Vandeadvokaat lisas, et Sõnajalga peksti ning mees pidas ründaja kinni.

Sündmuse tunnistajate sõnul läks Sõnajalg pärast kaklust oma auto juurde, võttis püstoli Sig Sauer, laadis selle, läks konflikti teise osapoole juurde ja tulistas teda vasakusse õlavarde. Ühe tunnistaja sõnul nägi ta, kuidas Sõnajalg võttis püstoli, tühja salve ja seejärel hakkas midagi taskutest otsima. Tunnistaja sõnadest võib järeldada, et relv oli laadimata ja enne tulistamist pidi Sõnajalg selle laadima.

Põhja ringkonnaprokurör Alan Rüütel Sõnajala vabastamist ei toeta. Ta märkis kohtuistungil, et Taavi Sõnajala vahi alt vabastamise alus ei ole vahepeal ära langenud.

Sõnajalg ütles istungi lõpus, et ta ei pea juhtunu pärast kellegi peale vimma. «Juhtus, mis juhtus,» lausus ta ja palus, et kohus lubaks ta oma pere juurde.

Sõnajala narkojoobe kahtlus leidis kinnitust

Prokurör ütles istungil, et praeguseks on kinnitust leidnud kahtlus, et Taavi Sõnajalg oli juhtunu ajal narkojoobes. Rüütli sõnul tuvastas ekspertiis kokaiini tarvitamise jälgi.