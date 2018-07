Harjumaal hukkus autorataste all seitsmeliikmeline metsseapere

EJS paneb liiklejatele südamele, et metsloomaga kokkupõrgetest tuleb teada anda. Metssiga on suuruluk, mistõttu kokkupõrge temaga pole ohtlik mitte ainult metsloomale, vaid võib olla traagiliste tagajärgedega ka liiklejatele. Seetõttu tuleb metsavahelistel lõikudel olla ettevaatlik ja vähendada kiirust. Eriti ettevaatlik tuleks olla öösel, videvikus ja varahommikul, mil ulukid on aktiivsemad. Samuti tasub olla tähelepanelik liiklusmärgi «metsloomad» mõjupiirkonnas, millega tähistatakse kohti, kus metsloomade teele ilmumine on kõige tõenäolisem.