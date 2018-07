Galerii: telemaja fuajees on avatud kaastunderaamat Mati Talviku mälestuseks

Mati Talvik töötas Eesti Televisioonis 50 aastat. See oli tema ainus töökoht. Teist nii kaua töötanud ajakirjanikku ETVs ei ole. Televisioon teeb tuntuks, televisioon teeb kuulsaks. Talvik on olnud osaline paljude inimeste kuulsaks saamisel.

Mati Talvik oli oma kanali väga tuntud tegija, igas külas tuttav nägu, kõiksugu populaarsusküsitluste järgi ikka esimeste seas. Väga raske on tagantjärele tuvastada, missugune oleks olnud Eesti ühiskond, kui meie omakeelne TV poleks sündinud siis, kui ta sündis. Oma maa, oma inimeste nähtavaks ja kuuldavaks tegemine oma rahva seas on inimeste jaoks oluline rahvuslikku identiteeti ülesehitav töö.

Mati Talviku tähendus omas majas – ETVs - on aastakümneid olnud väga märgiline. Ta on olnud enesestmõistetav professionaalne liider ja nõuandja vaatamata sellele, et mingeid kõrgeid ametikohti pole ta pidanud. Temalt on nõu ja tuge saanud paljud alustavad ajakirjanikud, sooja suhtumist ja mõistmist paljud endised ja praegused kolleegid.