Eestis kuulutatakse välja suure tuleohuga aeg

Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, gillseadme kasutamine ja suitsetamine, teatas päästeamet. Keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.

Päästeamet kuulutas 31. mail välja kogu Eesti territooriumil suure tuleohuga aja, mis toob kaasa olulisi piiranguid. Kui varasematel aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti, siis tänavu laieneb see kogu Eestile – kuuma ja kuiva ilma tõttu on olukord väga tuleohtlik kõikjal.