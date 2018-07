Politsei ei alusta Keskerakonna aruande asjus väärteomenetlust

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja ütles BNS-ile, et amet ei alusta ERJK pöördumise alusel eraldi väärteomenetlust ei alustata ja saadetud materjalid lisatakse käimasoleva kriminaalmenetluse juurde.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles BNS-ile, et Keskerakond on komisjonile esitanud erinevaid andmeid. «Mõlemad kajastusviisid ei saa korraga õiged olla,» sõnas Tarand ning lisas, et seetõttu otsustas komisjon edastada andmed politseile otsustamiseks, kas alustada väärteomenetlust teadlike valeandmete esitamise eest ja erakonda trahvida või mitte.