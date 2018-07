11. aprill 1942 – 25. juuli 2018

«Lahkus legend, mitte ainult teleinimeste, vaid kogu meie rahva jaoks»

Pärast rasket haigust lahkus 25. juulil meie hulgast 76-aastasena legendaarne telemees Mati Talvik.

Mati Talviku surmast teatas tema poeg Artur Talvik. «Head sõbrad! Täna õhtul lahkus meie seast pärast rasket haigust Mati Talvik,» kirjutas Artur Talvik. «Olgu tema taevased teed sama huvitavad, kui olid tema maised rännakud. Puhka rahus, armas isa!»

Eesti Rahvusringhäälingu juhi Erik Roose sõnul on Mati Talvik legend kogu Eesti rahva jaoks. «Lahkus legend, mitte ainult teleinimeste, vaid kogu meie rahva jaoks,» ütles Roose ERRile. «Ka meie viimasel hiljutisel kohtumisel, kui maestro pidas oma tööjuubelit, oli endiselt äratuntav tema otsatu heatahtlik karisma. Mati ja tema saated jäävad alatiseks nii Rahvusringhäälingu arhiivi kui tema kaasteeliste südameisse,» rääkis Rahvusringhäälingu juht.

Ivo Linna Mati Talvikust: temaga oli pagana hea rääkida

Ivo Linna ja Mati Talvik 1989. aastal Öö TV-s. FOTO: Ülo Josing, ERR

«Temaga oli pagana huvitav juttu rääkida,» meenutas muusik Ivo Linna legendaarset telemeest Mati Talvikut, kellega nende teed ristusid esmakordselt 50 aastat tagasi Tartus.

Linna sõnas, et tema kõige kallim mälestus Talvikust pärineb 1967. aastast, kui nad Tartus tutvusid. «Mati kõrval oli režissöör Leo Karpin, keda ka enam ei ole. Nad käisid kuulamas, kuidas ma esinesin ja kutsusid mind televisiooni. See kõik oli nüüd juba 50 aastat tagasi,» rääkis Linna ja lisas, et on nende pikkade aastate eest Talvikule «haruldaselt tänulik».

Eriti just 1970. ja 1980. aastatel oli Linna sõnul neil televisioonis väga palju koostööd. Tihtipeale juhtuski nii, et Karpin oli režissöör, Talvik toimetaja ja Linna käis erinevate koosseisudega igasugustes saadetes esinemas.

«Meenutan Matit selleski mõttes väga suure tänuga, et temaga oli pagana huvitav juttu rääkida. Ta oli äärmiselt erudeeritud ajakirjanik. Ükskõik, mida sa võisid ta käest küsida, Mati esitas selle kohta oma seisukoha,» sõnas Linna ja lisas, et nende kohtumised on kõik alati olnud väga eredad. «Neist ühte välja tuua on praktiliselt võimatu.»

Viimati kohtusid Linna ja Talvik paar kuud tagasi. «Väga soe ja südamlik oli see, aga oli selge, et ta tervis on läbi ning seal keegi võltsoptimismi üles ei näidanud,» ütles Linna.

Talviku puhul imetles Linna oma sõnul sedagi, et hoolimata kehvast tervisest tegi ta põhjalikult ja tõsiselt «Ajavagude» sarja edasi. «Kõlab võib-olla õõnsalt, aga ma arvan, et lahkus Eesti televisiooniajaloo ikoonilisemaid isikuid,» ütles Linna.

Enn Eesmaa: ilma Mati Talvikuta oleks Eesti Televisiooni ajalugu palju vaesem

Mati Talvik “Kanal 13” saatejuhina. FOTO: Arnold Moskalik, ERR

Meie seast lahkunud legendaarne telemees Mati Talvik oli siinsel telemaastikul üks esimesi universaalseid saatejuhte ning ilma temata oleks Eesti Televisiooni ajalugu kindlasti palju vaesem, ütles Talviku ekskolleeg, endine ETV saatejuht ja ajakirjanik, praegune riigikogu aseesimees Enn Eesmaa.

«Minu teletöö Eesti Televisioonis algas tegelikult koos Mati Talvikuga. Ta oli minust pool aastat või natukene kauem juba töötanud, me tegime seal sellist saatesarja nagu «Kanal 13». Mati oli seal põhisaatejuht, mina olin samuti saatejuht,» rääkis Enn Eesmaa Postimehele.

«Ma usun, et «Kanal 13», mida me koos tegime, oli võib olla üldse Eesti televisiooni ajaloos esimene infotainment'i saade. Ta oli vast esimene universaalne televisioonimees. Valdo Pant oli ületamatu kommentaator, Rein Karemäe oli ületamatu reporter. Mati Talvik on sellest nooremate meeste plejaadist esimene, kes iseendas ühendas nii kommentaatori, reporteri kui ka tegi üsna palju telefilme,» iseloomustas Eesmaa lahkunud ekskolleegi.

Talvik ja Eesmaa tegid mitmel korral ka koos laulupidudelt reportaaže või juhtisid televisioonis vana-aasta õhtuid. Aja jooksul sai Mati Talvikust väga oluline ETV saatejuht ning läks nii, et tal tuli olude sunnil teha ka propagandasaateid, mis talle meeltmööda ei olnud.

Küsimusele, mida oleks tänastel teletegijatel Mati Talvikult õppida, vastas Eesmaa, et ennekõike vastupidavust ja töötahet. «Kogu maailma televisioonis on raske leida sellist inimest, kes nii kaua on olnud televisioonis. Talvik oli kuni elu lõpuni Eesti Televisiooni töötaja, aastast 1967. See on tavatult pikk karjäär.»

«Ma arvan, et viimased sarjad, mida Mati tegi ja mis on ka mulle väga hingelähedane – ajaloo mõtestamine, Eesti ajaloost paljude teemade välja toomine – ma arvan, et see on hindamatu väärtus. Aeg läheb kiiresti, inimeste mälu ei ole väga pikk ja need on asjad, mis tema saadete kaudu, kui natuke liialdada, jäävad igavesti sinna,» ütles Eesmaa.

«Mul on väga kahju, et Mati on lahkunud. Ta oli tore kolleeg. Ja kuigi me olime kindlasti mingil määral ju ka konkurendid, me olime siiski head kolleegid. Ma usun, et Matiga lahkub üks väga suur osa Eesti Televisiooni ajaloost. Ilma Mati Talvikuta oleks Eesti Televisiooni ajalugu kindlasti palju vaesem,» lisas Eesmaa.

Sotsiaalmeedias meenutatakse Mati Talvikut: sa jääd!

FOTO: Priit Simson

Sõbrad ja kolleegid mälestasid sotsiaalmeedias heade sõnadega telelegend Mati Talvikut.

«Jää hüvasti hea kolleeg, sõber ja teekaaslane,» kirjutas Tallinna TV enine juht Toomas Lepp sotsiaalmeedias. «Olen sinuga joonud ühest kruusist, olen sinuga söönud ühte leiba ja vaadanud elu läbi ühe kaamerasilma. Aitäh sulle selle aja eest. Sinu annet jagus igale poole. Sa oskasid mõne hetkega võita oma telejutukaaslaste südamed ja sellest energiast sündisid sajad saated, mida mäletatakse veel kaua,» lisas Lepp. Ta lisas, et sai Talvikult elurõõmu ning õppis oskusi ja telenippe. «See oli väärt aeg. Sa jääd!»

«Ei kõla telemaja kolmandal korrusel enam tema sõbralik terehõige kolleegidele,» kirjutas sotsiaalmeedias Talviku kolleeg Silvia Karro.

Saate «Pealtnägija» meeskond meenutas samuti Talvikut hea sõnaga: «Oli au ja privileeg toimetada kõrvuti meie aja ühe suurima telemehe ja suurepärase inimesega.»

«Olen saanud kõike proovida. Olen õnnelik inimene.»

Mati Talviku 75. juubeli tähistamine FOTO: Alar Truu, Õhtuleht

Postimees avaldab meenutuseks uuesti 2015. aasta suvel ilmunud loo. «Olen saanud kõike proovida. Olen õnnelik inimene,» ütles Mati Talvik Arterile.

Eesti Televisiooni 60. sünnipäeva puhul usutleme – kuigi see tiitel kõlab tema nooruslikku olemust arvestades veidralt – elavat telelegendi Mati Talvikut, kes televisiooni palgal olnud peaaegu pool sajandit.

Mati Talvik (73) on eluaeg muhe mees olnud. Istume suviselt tühjas telemajas ning heidame möödunule põgusa pilgu. Mati pajatab olnust säravalt ja paeluvalt ning teda võikski kuulama jääda. Teadagi – tegemist on ju teeneka ning rahvusringhäälingu vanima ajakirjanikuga, kes algavalgi hooajal «Ajavagudega» jätkab. Ei mingit kibestumist, kahetsemist olnu pärast, isegi kui jutuks tuleb tema kunagine viinaviga – Matit on eluterve huumor alati saatnud.

Esimene telekas

Kui Eesti Televisioon 1955. aastal alustas, oli kõlakas lahti, et telekate ekraan on hästi pisike. Et ootame natuke, küll varsti tulevad edenemised ka sel alal. Usuti, et tehnika areneb kiiresti ja nii see läkski. Kuna olin spordimees, teadsin, et Berliini ja Hamburgi vahel oli päris korralik teleühendus juba 1936. aasta olümpiamängude ajal. Nipkowi kettast oli asi väga kaugele jõudnud.

Olin spordipoiss ja esimene spordisaade, mida telekast nägin, olid Rooma olümpiamängud 1960. aastal, ja seda Soome televisiooni kaudu. Esimene televiisor aga, mida nägin, oli isa kellassepast sõbra juures. See oli ikka väga ilus pill, Rubin või Temp, ja kuna olin kujutanud ette vaid halli udu, mida see näitab, näitas see ikka palju rohkemat, kui olin lootnud. Mulje oli vägev, sest kujutis oli selge, aga kui kanti üle ülemaailmset noorsoofestivali Moskvast (1957. aastal – toim), ei tulnud sellest midagi välja – lennuk, millesse oli paigutatud releejaam, tiirutas küll Pihkva kohal, aga telekaekraanile jõudis lisaks «tihedale lumesajule» vaid nii palju, et oli näha midagi liikumas.

Õige varsti oli meilgi kodus telekas – Nikita Hruštšovi ajal oli nende laiatarbemüük lahti läinud ja Lenini laused kino kohta kanti automaatselt televisiooni kohta üle. Popp mark oli Rekord, aga meil oli kodus plekk-kastiga Zarja, millele andis ka Soome ploki külge panna.

Jutt on kogu aeg jooksnud

Käisin 20. keskkoolis ning kasutasin suurte vahetundide ajal kooli raadiosõlme igasuguste spordivõistluste reklaamimiseks – raadiosõlm tõmbas mind ka sellepärast, et seal sai lintmakkidelt head musa kuulata. Üks klass eespool käisid Tiit Made ja Reet Jõeots, hilisem Made, ja nemad kutsusid mind Noorte Reporterite klubisse. Et äkki paned tulevaseks eluks midagi kõrva taha. Läksingi. Juhendasid liberaalsed ja õige mõttega mehed: Valdo Pant, Lembit Lauri, Ivar Trikkel jt. Sealt ma selle raadiopisiku saingi; televisioon tundus toona raadio kõrval pisike, sest raadiot sai igal pool mängida ja kaasa võtta.

Jutt on mul kogu aeg jooksnud, see on nähtavasti jumalast. Ei ütleks just, et eriti vaimukas olen, aga jah, mölapeetust pole mul olnud.

Pärast kooli lõppu kutsuski Gunnar Hololei raadiosse spordisaateid tegema ja mu esimesed spordireportaažid läksid eetrisse 1961. aasta märtsis. Ja kohe esimene läks untsu. Nõukogude ajal oli ju traditsioon viia kevaditi Tallinnas läbi NSV Liidu tugevamate viievõistlejate kohtumine. Viimane ala oli jooksukross, neli kilomeetrit. Läksin Kadriorgu kohale, tegin kõik ära, rääkisin, et finišeerib see ja teine, lugesin isegi veel teksti peale, aga kui raadiomajja jõudsin, siis seierid reportermagnetofonil ei liikunudki. Kuulda midagi oli, aga ei mingit eetrikõlbulikkust. Lugesin siis kolleeg Jüri Milleri külma kõhuga antud soovituse peale raadiomaja hoovis teksti uuesti sisse, taustaks raadiomaja ümbruse hädine liiklus, panime nivoo paika ja Jürka arvas, et tuli veel paremini välja kui siis, mil pilt nina ees oli.

Raadiomajas asunud Tallinna televisioonistuudiost leidsin ka oma tulevase abikaasa. Olen temaga väga hästi tuttav just sellest ajast, kui Noorte Reporterite klubis käisin ja Gunnar Hololeile raadiosaateid tegin. Alice (tulevane legendaarne telediktor Alice Talvik – toim) oli toona televisiooni lavatööline, ja siis peeti ju igasugu noorteõhtuid. Meil silm juba siis kuidagi ilusti liikus.

Aga noh, Alice’it ajas ju siis pool Eestit taga ja nii ta läkski vahepeal, kui kolm aastat sõjaväes olin, mehele. Ma ei ütle midagi. Operaator Peedo Taimre oli tore poiss, jäime temaga pärast elu lõpuni sõpradeks.

Siia tahangi jääda

FOTO: Heidi Maasikmets, ERR

Televisiooni palgale sain 1968. aastast, ehkki vabakutselisena tegin kaasa 1967. aasta lõpul. Mulle oli raadiost öeldud, et seal pole kohe töökohta võtta, et ehk võtame pärast kaht kuud katseaega; telemajas öeldi samamoodi, aga mitte ehk, vaid et võtame kindlasti.

Muide, telemaja polnud minu jaoks toona nii austust äratav kui raadiomaja. Raadiomajas olid kõrged laed, uhked ornamendid, kõik liikusid koridorides väga asjalikult, teietasid üksteist, see oli nagu püha tempel, kus tundsin ennast pisikese putukana.

Telemajas valitses hoopis teine vaim. Siin oli kambavaim, aga ka aeg oli teine – see oli uue «jääaja» eelne aeg, koos oli palju noori poisse ja ilusaid tüdrukuid samuti. Loeti «Loomingu» Raamatukogu, vaieldi… See kõik tuli tuttav ette Tartu õhkkonnast ja siis oli mulle selge, et siia tahangi jääda. Noortesaadete toimetust juhtis suure energia ja pühendumusega Tiina Mägi, kellest sai hiljem Kodulinna liikumise juht.

Päris esimeseks telesaateks, kuhu lugusid tegin, oligi Noortestuudio koondprogramm. Esimene lugu oli tolle aja kuulsast autogrammikorjajast-ratsasportlasest Hellen Rätsepast, kes aga õppinud Tartus juurat ja ülikoolist välja visatud sellepärast, et keeldus voodi kohalt eemaldamast John Kennedy pilti. Selles autogrammikogus oli äärest ääreni kõike: Rooma paavst, NATO peasekretär-jänkikindral, muusikud, filminäitlejad jne. Ja me näitasime neid kõiki. Selle peale üks valvas vend kohe koputas.

Ja mille eest mind noortesaadetest ära saadeti – selle eest, et tegime otseülekande Nõo keskkooli õpetajatest, kes rääkisid, et õpetajatöö edendamise asemel peavad nad jalgsi kolhoosnike kodudes koduloomi loendamas käima. See kõik paiskus otse-eetrisse. Laste- ja noortesaadete toimetuse peatoimetaja Robert Vaidlo tagus pead vastu seina ja ütles: Talvik, toimetajad tegid vea, et usaldasid sind, sa ei väärinud seda ja nüüd tuleb sind vallandada.

Aga raadio aegadest tuttav Päevakaja peatoimetaja Jüri Lott oli nüüd «Aktuaalse kaamera» peatoimetaja, kes tahtis omakorda lahti saada Johannes Piritast. Et kui selle saaks oma nina alt ära, võtaks ta Talviku hea meelega. Nii läkski – Pirita läks noortesaadetesse ja mina AKsse. Kahju vaid, et algul võtsid nad mind korrespondent-stažööri palgale, see oli 80 rutsi. Sellega võis ära elada, aga see lõhnas praeguses vääringus umbes 600 euro järele. Aga ma olin ju abielus ja selleks ajaks oli lapsi kaks, Alice teenis rohkem. Õnneks asi paranes, kui olin aasta edukalt töötanud – sain stavka peale, mis oli 120 rubla. Ega siin majas kõrged palgad olnudki. Kommentaator – nagu Valdo Pant – sai näiteks 180 rubla.

Hea, et maksti honorare, eriti kui õnnestus mõni telefilmi stsenaarium kirjutada… Sinna laienesid ju Nõukogude Liidu kinotootmise reeglid – telefilmi esmaettekanne Kesktelevisioonis tähendas, et stsenaariumi eest sai veel kord 75 protsenti palgast, kõik tegijad said nõnda lisaraha. Põhimõtteliselt võrdus telefilmiga terve aasta sissetulek ja neid tegin ma päris usinasti, hiljem isegi režissöörina. Näiteks «Linn põlevatel kividel» Kohtla-Järvest või «Tüürimees Vilma» merekooli esimese lennu lõpetanud naisest, kes sai kapteniks.

Oma stiil

AKga samal ajal tuli meelelahutussaade «Kanal 13», mis jälgis popkultuuri, edasi tulid juba «Käokava», «Palav puder» ja mul hakkas välja kujunema oma stiil, mida Tatjana Elmanovitš on kirjeldanud kui Talviku võileiva-stiili: tükike targutamist mingil teemal, samal teemal muusikat, siis jälle jutukene ja musa. Paljud muusikapaladki on kirjutatud spetsiaalselt mõne saates puudutatud teema puhul, näiteks «Käokavas» ajasime juttu tuukritega ja Apelsini poisid kirjutasid kohe «Tuukri laulu».

«Peegelprogramm» oli mu esimene nädala ülevaatesaade, seda ilmestasid olustikukupleed Henno Käo ja Arderi Oti sõnadele. Kupleesid esitasid näitlejad – ikka kuplee ja jälle üks viisijupike, Lauri Nebel laulis kitarri saatel.

Siis öeldi, et mõtle üks korralik programm välja, ja tuli «Aeg luubis», mida tegime 1972-1989. Oli veel reportaažiseeria «Terav pilk» – kohtadest, kuhu niisama ligi ei saanud, ja sõitsime Rein Karemäega, kes oli üle liidu kuulus mees, mööda NSV Liitu ringi. Tellisime aga ülekandejaamad ette ära, ja kõik imestasid, et kuidas nii saab, et lähed tänaval suvalise inimese juurde ja hakkad temaga mölisema.

Mäletan sellest ajast, kui helistas üks miilitsaohvitser ja küsis, kas mul kingi on vaja. Ütlesin, et jah, aga pole ju kusagilt osta.

«Ole täpselt kell kolm Viru tänava kingapoes!»

Läksin sinna, äkitselt kostis hele kisa, ja kaupluse juhataja hakkas laost kingi välja tooma. Defitsiit! SORVVO (Sotsialistliku Omandi Riisumise ja Spekulatsiooni Vastu Võitlemise osakond – toim) tegi patrulli ja avastas kauba, mis saatelehtede järgi seisis juba poolteist kuud, aga mida poldud müüki pandud. Osakonda juhtis tulevane Eesti Vabariigi siseminister Olev Laanjärv. Täitsa tore poiss!

Jääballeti libretist

Enne «Vaatevinklit» olin terve suve ära olnud ja teinud Moskvas Olimpiiski saalis 45 000 vaatajale mingit jääballeti etendust – olin selle libretist. See oli ülemaailmse noortefestivali üritus. Väljas oli 35 kraadi sooja, aga venelased tahtsid näidata oma kuldala, iluuisutamist. Tahtsid, et tehtaks üks uhke etendus.

Käisime kolleegidega terve Liidu jääballetietendused läbi, ja vaatasin, kui mannetud need olid. Olimpiiski on ju suur nagu kaks jalgpalliväljakut, ja sinna 30-liikmelist jalgu tõstvat kordeballetti esinema ei pane – niisuguse suure areeni peale on see nagu kärbsesitt. Selge oli, et efekti saab vaid siis, kui reas on 200 tantsijat. Tulin geniaalsele mõttele, et tegevus tuleb lüüa sünkrooni eri lavadel, et üht ja sedasama tantsu saavad uisutajad esitada jääl, võistlustantsijad laval ning õhuski keerlevad ja tantsivad akrobaadid sama moodi. Kellele meeldisid akrobaadi sääred või reied, vaatas akrobaate, kellele sünkroonsus, vaatas tantsijaid või soliste. Pealkirjaks panime «Etot bezumnõi mir» (vene k see meeletu maailm – toim).

Neli erinevat meeskonda kirjutas Junosti hotellis stsenaariume, aega oli neli tundi. Jõudsime selle eesti keeles ära kirjutada, faksiga ministrite nõukogusse tõlkijale, kenale naisterahvale saata ja tema saatis omakorda Moskvasse venekeelse variandi tagasi. Võitsime konkursi ülekaalukalt ja taheti kohe ka sinna palgale võtta, aga kui küsisin, mis see palk ka on, siis selgus, et libretisti palk oli nii väike, et mind vormistati seekord ka abirežissööriks.

Parim saatesari

Pärast seda puhkasin, lõin lulli ja võtsin viina. Mart Siimann kutsus mu välja ja küsis, et kurat, kaua sa siin riigi raha eest laaberdad, palka oled sa kogu aeg saanud. Mõtle mingi publitsistikasaade välja!

Siis mõtlesingi välja «Vaatevinkli», mida pean oma parimaks saatesarjaks ja mis ideaalis nägi välja nii, et kolm-neli taati – «Viljaveskist» tuntuks saanud Märt Müür, ääretult sõnaosav ja terav Uno Maasikas, mina, vahel ka Aarne Rannamäe – vaidlesid mingi teema üle ja kui mingil teemal saatejuhina ise hakkama ei saanud, võisin saatesse kutsuda ka eksperdi või mõtte kandja, keda teised said parasjagu rünnata.

(Uno Maasikas, muide, jumaldas seakõrvadest ja seapeadest tehtud toite. Nõuka-ajal ju lastigi vist loomi lõhkeainega pooleks, sest poes olid vaid seapead ja -sabad. Nüüd on vist uus kaelkirjaku moodi seasort välja aretatud, sest muud ei ole, kui sea kaelakarbonaad, aga see ongi kõige parem. Näed, tulin just Kanadast – seal söö kogu aeg neid steike. Võtad küll selle mediumi, aga kurat, hambad ei hakka peale, samas teises kohas on nii hea, et sulab suus…)

Aga jah, «Vaatevinkel» kestis 1991. aastani, kuigi võinuks varem surra, sest peale tulid hoopis teised probleemid.

Ma võtsin viina

Saate “Vaatevinkel” salvestus 1988. aastal FOTO: Ülo Josing, ERR

Viinavõtt oli mul kogu aeg olnud, see algas juba pärast sporditegemist. Alguses oli see seltsielu tasemel või nii; mina ikka võtsin seltskondades. Aga see pole veel mingi viinavõtmine! Viinavõtmine on see: tuled hommikul tööle, paha olla ei ole, teed lõunani töö ära, lähed siis poest läbi, ostad pudeli viina, paned pudeli toolijala juurde, siis jood selle tühjaks ja heal juhul rohkem ei joo. Heidad magama ja järgmisel hommikul lähed jälle tööle, kuigi töövõime on peaaegu nullilähedane – vastu hommikut kraabid ajust veel viimast, kirjutad mingi stsenaariumi valmis. Ükskord kevadel vaatasin kodus aknast välja – maa oli pärast lume sulamist ühtlaselt pudelitega kaetud.

Õnneks olin ma purjus peaga vaikne ja vagane – magasin, aga eks ole ka palju lollusi purjus peaga tehtud. Ime, et ma pole kunagi roolis olnud. Võib-olla üks kord olin jääknähtudega, tegin siis varahommikul hommikutelevisiooni. Ja üks kord olen pidanud leidma enda asemel saatejuhi. See oli «Agenda» lõpusaade, Marianne Mikko juhtis.

Raske värk oli, jah. Nuhtlus. Tegin lihtsalt endale elu keerulisemaks. Alice talus selle kõik ära. Jumal tänatud. Oleks võinud veel hullemaks minna, ja mind oleks siit siis lahti lastud.

Aga ega seda viinaviga teadnud suurt keegi. Et ma avalikult kõrtsides joon, jah, see oli teada, kes seda ei tee, aga seltskonnas ei joo sa ju iialgi nii palju.

Kui mu 70. juubelil see mao verejooks oli – takkajärele mõeldes juhtus see ka ükskord Austraalias, kui igast otsast verd tuli –, siis sain täpselt sünnipäevaks haiglast välja, uued vered sees, aga mingi krõks käis ära. Nüüd jookseb täie auruga juba neljas kaine aasta… Ja kuradi hea on elada. Kõik asjad funktsivad hulga paremini, kuigi tõmban suitsu nagu korsten.

Ajad on muutunud

Hilisematest saadetest meenub «Talviku tund», mis oli mõeldud talk show’na, nagu neid Ameerikas tehakse. Mu üks viga oli, et saalis istunud auditoorium polnud päris õigesti valitud ja ega ma seal säranud ka eriti. Noh, tegin asjad ära, aga show’likkust oleks pidanud juurde lisama.

Ajaga on õhkkond telemajas ikka kõvasti muutunud. Organisatsioonis on vähemalt sada inimest rohkem ja ehk muutuski see elu siin varem liialt n-ö vennaskonnaks. Liialt palju auru läks varem jutustamisele. Istusime aga päevad läbi kohvikus, operaatorid ja helimehed samuti – tööd tehti kollektiivselt, sõna parimas mõttes. Kohvik oli nagu klubi. Nüüd teevad kõik oma asja ja ega teised kolleegid suurt huvita. Kohviku poole lähen vaid harva kedagi otsima. Vahel räägitakse kedagi taga ka, eriti kui uued sarjad hakkavad, ja teistest kanalitest suurt üldse ei räägita – ainult, kui keegi eriti suure ämbriga hakkama saab, siis ehk mõni sõna.

Olen saanud kõike proovida. Olen õnnelik inimene.

Mati Talvik: teletöö pole inglitele

Mati Talvik ja tagaplaanil tema abikaasa Alice Talvik saate salvestusel. FOTO: Arnold Moskalik, ERR

Postimees avaldab Mati Talviku mälestuseks uuesti 2009. aasta kevadel kirjutatud persooniloo:

«Rahva armastusega ei saa tingida: ole tänulik, et sind teatakse ja sinu tehtud tööd tahetakse - pisiasjade ümber kaubelda pole mõistlik,» muigab Mati Talvik oma kaubamärginaeratust.

Mati Talvik on Eesti Televisioonis töötanud 2. jaanuarist 1968, seega juba üle 40 aasta. «Minu poolt täis toodetud rahvusringhäälingu arhiivi riiulid räägivad iseenda eest.»

Üle 40 aasta ETV-s

FOTO: Arnold Moskalik, ERR

Mati Talvik intervjueerib 1970ndatel kangelaskosmonauti Valentina Tereškovat.

Talvik on algusest peale pidanud pedantset isiklikku arhiivi: alles on eetrikaardid ja ajaleheväljalõiked, osa juba kollaseks tõmbunud ja museoloogilise lõhnaga – kõik hoiul telemaja Faehlmanni tänava poolse tiiva kolmandal korrusel tema kabinetis.

«Kõigepealt tulin Noortestuudiosse,» alustab Mati oma teletöötee läbilappamist. «Koondkavasid ja saateid sarjast «Kanal 13» tehes tõin esimest korda eetrisse Enn Eesmaa ja Ivo Linna. Osutusin stardipakuks, aga küllap oleksid mõlemad andekad ja ambitsioonikad mehed igal juhul tee lavale ja avalikkuse ette leidnud.»

Edasi suunati Mati Talvik uudistesse, kus ta tekitas AK toimetajana nädalalõpu panoraamsaate «Aeg luubis», mis tiksub teisenenult tänini. Reportaažid sarjast «Oma silmaga» olid paljudele praegustele dokjäädvustustele nii sisulised kui ka vormilised teenäitajad. Oluline saade oli «Ainult üks miljon» – mitmekihiline nii nime kui ka sisu poolest.

1970. aastate algus viis Mati meelelahutussaadete toimetusse, kus tehtust võib loetleda «Käokava» ja «Laupäevaõhtuid», «Viitevisiooni» ning sarja «Palav puder», mis oli Talviku oma nõksudega autorisaade.

1970. aastate keskel, kui Valdo Pant suri ja Rein Karemäe läks Kinoliitu, asus Talvik propagandasaadetesse. Selles toimetuses tehtav oli kooskõlas Mati alalise ja olemusliku ajaloohuviga. Kas mäletate Eesti laskurkorpuse saateid?

Mati ise mäletab iga pisiasja ning tänaste saadete väljakasvamist kunagi ise ette toodetud arhiivi pealt, spiraalselt korduva ajaloo mitmendal korrusel.

«Telefilme olen ka alati armastanud teha. Üks oli näiteks «Vilma» – puksiiri kaptenist proua Tõeväljast. Tema mees oli tankeri kapten ja hüppas ära Norrasse, mistõttu Vilma ees sulgusid kõik piirid ja plaanid,» meenutab Mati.

«Tegin kaheksakümnendate alguses kolm suurt sarja hooajas. Ja 1985. aastal saavutasime «Vaatevinkliga» üle 68 protsendi vaadatavuse. Olime Märt Müüri, Uno Maasika ja Aarne Rannamäega kolm korda nädalas otse eetris. See andis laulva revolutsiooni aegseteks dispuutideks ja erisaadeteks kõva krundi.»

«Tänapäeval on meie toonaste saadete järelkäijad «Foorum» ja «Vabariigi kodanikud», mis on just rasketel aegadel üha kasvava vaadatavusega. Inimesed otsivad avalik-õiguslikku kindlustunnet, nad tahavad teada, mis toimub ja mis saama hakkab. Ansip ei ütle - ei oskagi öelda -, niisiis üritatakse prognoosimosaiiki televiisorist kokku saada,» sõnab Talvik.

«Kui kaua, mille nimel ja milliste tulemuste või tagajärgedega me veel kannatama peame? Seda vastust on alati - kogu minu publitsisti-dokumentalisti karjääri jooksul - püütud televiisorist kaadrite, ridade ja lillede vahelt kokku noppida,» nendib telemaja raskekahurväe hulka kuuluv Talvik.

Enamik telepurki tahtjaid kuuleb praegu ei-saa-põhjenduseks seda, et raha ei ole. Algupäraste omasaadete vähesusel on alati olnud põhjendusi, nagu ka sellele, miks eetrit pääsevad risustama kohutavad nasaalsed kiljujad, aga soojad ja ilusad inimesed hoiduvad telekiirgusest.

«Kui uskuda hüpoteesi, et telemajas levivad kiirgused põhjustavad vähki, siis on ju kangesti hea, et kenad inimesed siit eemale hoiavad või hoitakse - ainult eriti kõvad kujud tulevad telemaja labürintidest elu ja tervisega välja. Aga kõvad pole kunagi inglid olnud,» teab Mati.

Välismaale imet vaatama

1990. aastatesse astus Talvik põhiliselt tandemis koos Toomas Lepaga välis-Eesti saadete seeriatega. Kõigepealt rootsieestlaste «Üle mere meenutused», kus kodueestlastele tutvustati eksiilvalitsust, peapiiskoppi, ajalehemehi. Elati Eesti Maja keldris skautide toas ja muudkui nokiti teri, mille jagajad olid õnneks veel olemas ja täies elujõus.

Järgmiseks tuli «Eestlased Kanadas». Alustati Albertast ja riik käidi Torontost Vancouverini läbi. Siis jõudis järjekord ameerikaeestlaste kätte.

«Nende 27 saate jaoks andsid kapitali väliseestlased ise, Toomas Lepa RTV oli suuteline organiseerima ja koguma, otsima ja leidma. Mingist poliittellimusest ei saa meie puhul juttugi olla. Ei üht- ega teistpidi,» kinnitab Mati. «Sellepärast ei saa mind surnuks solvata ei süüdistustega õuelaulikuks olemises ega rahva mõistuse uinutamises.»

Neli last, kaheksa lapselast

Poeg Artur õnnitlemas 2008. aastal Mati Talvikut ETV auhinna Kuldmikrofon pälvimise puhul. FOTO: Peeter Langovits

Endise legendaarse telediktori Alice'iga on Mati abielus olnud üle 40 aasta, neil on neli last (Artur, Astra, Andres ja Annika) ning kaheksa lapselast.

Talvikute dünastias toimuv on olnud suurem kui elu. Siin on nii kutset kui paarilisi vahetanuid. Isa ja vanaisa Mati ütleb, et oma pesakonda ta avalikkuse linasse ei mässi - iga inimene peab saama ise valida, kas tahab üldsusega kommunikeeruda või mitte. Aga sedamoodi on küll, et mida suurem on perekond, seda kindlamini on kõikvõimalikud variandid su oma klanni panoraamil kaetud. Nii heas kui ka halvas.

Eesti vapub koondamiste laine käes? Jah, ka Mati hõimu mitu liiget on ootamatult koju kotile kukkunud. Töötuks jäämine ohustab tööharjumuse kadumisega, kutseliseks töötuks taandarenemisega? Täpselt, Mati on oma lähiringis juba ära näinud, kui kiiresti inimene resigneerub ja kui raske on teda tagasi tegusaks raputada.

Mati afišeerib pigem seda sorti lapsi nagu ajaloosari «Ainult kümme aastat», pooltõdedest ja lõpetamata lahendustest koosnev «Aja proov», «EI-projekt» (ideedest, mis ei saanud teoks ega tõeks), 30 portreed sarjast «Üks silmapilk», 15 saadet sarjast «Tähelaev» ning 2007. aastal alustatud «Eesti aja lood». Need tõidki viimaks Matile möödunud aastal Kuldmikrofoni. Ja kestavad ERRi eetris üha edasi.

Puhas poiss

«Mul on õnnestunud ka siis, kui projekti või vanamoodsalt öeldes lihtsalt suure töö eest on maksnud kindlalt kallutatud tellija, neutraalselt ja eksitamatult välja tulla. Kas või siis, kui tegime Toomas Lepaga dokfilmi 100-aastasest Tallinna volikogust – 1904. aastal eestlaste kätte tulnud Tallinna linnavalitsus sai 2004. aastaks kokkuvõtliku filmi. Olen vist olemuselt nii puhas poiss, et mind ei suutnud poliitrappa eksitada seegi, et ühele minu tehtud triloogiale pani Linnar Priimägi nimeks «Sinine. Must. Valge,» on Mati rahul.

«Kaks filmi olen teinud purjetamisest: ühe Helmut Lepikust Rene Kuulmanni tellimusel, teise Kalevi jahtklubist koos režissöör Peeter Brambatiga. Nüüd kavandame taas Lepa Tomiga suurt panoraami «20 aastat Balti ketist». Keegi peale meie polekski seda nii pädev tegema, sest meie tegime ka 20 aastat tagasi tooriku, mida teised pärast kasutasid. Mäletan, kuidas seisin Lilli piiripunktis ja Mai Kolossova käest kinni hoides meie kolmele rahvale vabadust manasin, aga samas ka seda, mismoodi nägi välja helikopterilt filmitud tervikpilt. Ja kuidas eri maad ja kanalid on seda tõlgendanud-töödelnud.

On väga eriline tunne, kui oled ise nii ammu juba sadulas olnud, et su enda nähtut-tehtut saab kasutada nii arhiivi- kui ka algmaterjalina,» tunnistab legendaarne telemees.

Mati võrdleb kaua elusana-tegusana püsimist pika abieluga. Ka kauase kooselu käigus tuleb korduvalt ei-viitsi-perioode, mil tundub lihtsam loobuda ja laiali minna. Mati mõtles iseendast lahku minna 1990. aastatel: pani kõvasti tina ja oleks täiesti rahul olnud, kui loodus oleks ta läbipõlenuna ära koristanud.

«Paljud boheemlased ja loovisiksused teavad, et mõnikord joostakse väest tühjaks. Ja et ka tühjana suudab professionaal päris pikalt automaatpiloodiga oma asjad ära tiksuda. On üks teatud seltskond vana kooli napsitajaid, kes teavad mõõtu ja määra ning panevad mõõdukalt elupäevad. Teine seltskond jaguneb kaheks: üks osa lahkub kas haiguste või koondamiste tõttu, teine pool läbib krõksu. Pärast krõksu ei olda küll täiskarsklased ega uuestisündinud, aga elul on järsku uus sisu, teine tase - ja pannakse kõrgemal spiraalikeerul aina edasi. Kes selleni välja ei vea ja ei arene, sellele ei saa niisugust õnne ja kirgastumist isegi kirjeldada,» manitseb Mati. «Paljusid asju õpidki neid kogedes. Kirjeldada seda ei saa.»

Uskuge ennast!

Mati oskab meie praegust majanduskriisi vaadelda elukogenu üldistusvõime pealt - kõrgelt ja filosoofiliselt. Kui oled ennast kauamängivaks välja vedanud, elavaks klassikaks kujunenud ja rahvusliku arhiivi kehastuseks kasvanud, siis näed ka kriise ja langusi elutargalt. Sest seal arhiivis on oluliselt karmimate ajaloojärkude salvestusi...

«Mitte keegi meist ei saa ennast ega valitsust selles süüdistada, mis Ameerikas juhtus. Tegime kõvasti tööd ja saime teenitult palka - reisisime ja tarbisime, ostsime ja ehitasime. Loomulik ju. Ja siis äkki – pauh ja kutu prääks!

Seni veel pole paljudele meist päriselt kohalegi jõudnud, et virtuaalne raha ongi nüüd kadunud. Et halb unenägu pole homme hommikul ärgates möödas, vaid nii ongi. Et ei jõua ei pangalaenu ega liisinguid maksta, koondatud kohad ei tule lambist tagasi ja töötute armee kasvab järjest.

Jumala eest, mina ka ei tea, millega kõik need töökoha ja elumõtteta jäänud inimesed oma päevi sisustavad ja mis kõigist neist pahaks läinud laenudest saab. 1929. aastal toimus täpselt seesama. Kinnisvaramull, aktsiate illusioonid – ja lõhkemine. Nüüd on massiliselt neid, kellel oli detsembris pluss viis miljonit ja nüüd on miinus kaks. Töökohta, millest seda miinust maksta, ka enam pole, kinnisvara on juba ära võetud...

Aga teate, mis mina ütlen?

Eesti tuleb kõigist maailma riikidest kõige esimesena sellest sitast välja. Võidukalt. Sest meil on poliitiline korrastatus siiski suhteliselt kena: oleme väike ja hõlpsasti hõlmatav tervik. Eesti leiab oma inimestele rakenduse. Meie teadlased ja tarkurid mõtlevad välja elualad, millele panustades paneme majanduse uuesti toimima. See kõik juhtub ruttu, enne kui pered kodudest välja kolivad, pankadest arutud kinnisvarahaldurid saavad ning terve põlvkond õnnetu lapsepõlvega eestlasi peale kasvab. Sellise draamani me ei jõua. Enne tuleb üle-eestiline tõus ning enese ja üksteise taasavastamine. Uskuge mind. Uskuge ennast! Ja siis ujuvadki eestlased - nagu ajaloos varemgi – esimestena uue ajastu kõrgele kaldale.»

Nii usub teleilma grand old man Mati Talvik, kes peab 11. aprillil oma 67. sünnipäeva. Elukogenud Matit tasub ehk tõesti uskuda?

Kati Murutar, Elukiri

Mati Talvik Sündinud 11. aprillil 1942. Lõpetas Tallinna 20. keskkooli (1960) ja õppis Tartu ülikoolis (1962-1972). Pälvinud hulgaliselt tunnustust, muuhulgas teenelise ajakirjaniku tiitli (1982), Valgetähe IV klassi teenetemärgi (2006) ja Kuldmikrofoni auhinna (2008). Ajakirjanike Liidu auliige. Mati Talviku saateid: «Käokava», «Palav puder», «Peegelprogramm», «Aeg luubis», «Oma silmaga», «Terav pilk», «Kodukandilood», «Vaatevinkel», «Agenda», «Otseliin», «Suur vahetund», «Pikapäevarühm», «Oli kord ENSV», «Ajaproov», «Üks silmapilk», «Ajavaod», saated väliseestlastest: «Ülemere meenutused Rootsist», «Eestlased Kanadas», «Ameerika eestlased» jpt. Abikaasa Alice, pojad Artur ja Andres, tütred Astra ja Annika. Kümme lapselast Mati Talvik (sündinud 11. aprillil 1942 Tallinnas) oli Eesti teleajakirjanik, kes töötas pikka aega Eesti Televisioonis. 2015. aasta 2. jaanuaril täitus legendaarsel ETV saatejuhil tööjuubel – 50 aastat ETVs.