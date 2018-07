Rock’n’roll’i saatel UAZiga ümber Ukraina

Paveli kodukohas Kosel UAZ 469sse sisse istudes kuuleb autokõlaritest vaid rock’n’roll’i. Mängib Elvis Presley «Viva Las Vegas» – niipalju kui seda üle valju mootorimüra kuulda on. «1962 oli see aasta, mil ma esimest korda Elvis Presleyt kuulsin,» mäletab mees. Ka Ukrainale teeb ta tiiru peale põhiliselt rock’n’roll’i saatel, kokku on tal seda mälupulgal viie tunni jagu.