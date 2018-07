Narva juures põleb viis hektarit metsa ja maastikku

Põlenguala suurus on umbes viis hektarit. «Suurema ressursi kaasamine sündmusele on seotud eelkõige asjaoluga, et metsad on ülikuivad ja tuleohtlikud. Eesmärk on taandada põleng algstaadiumini ning likvideerida tulekahju võimalikult kiiresti,» teatas päästeamet.