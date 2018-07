Balti linnapolitseinikud võtavad spordis mõõtu

Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnas, et Riia, Vilniuse ja Tallinna munitsipaalpolitseid on teinud pikaajalist koostööd ja seda vägagi edukalt. «Eelkõige on vastastikust abi vaja läinud teise riigi liiklus- või parkimisseadusega pahuksisse läinud juhtide välja selgitamisel või autoomanike leidmisel. See koostöö on tõesti üle ootuste hästi sujunud,» sõnas Toompere.