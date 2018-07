Satelliitfoto: miks on kuuma ilmaga merevesi ikka külm?

Riigi Ilmateenistuse andmetel põhjustab jahenemist süvavee kerge ja see leiab aset, kui piki randa puhuv mõõdukas tuul käivitab veesisese transpordi, mis sügavamalt jaheda vee pinnale toob. Vesi võib rannal jaheneda vähemalt viie, kui mitte kümne kraadi võrra.



Fotol on näha satelliidilt (Suomi-NPP) mõõdetud aluspinna soojuskiirgus, mis on samaväärne temperatuuriga. Punase värviga alad näitavad Läänemerd ümbritsevates maades selge taeva all 30 kraadist palavust. Jahenev vesi on fotol sinise ribana.